Fırat'ın Doğusundaki PKK Mevzileri ve Teröristlerin Paniği Drone İle Görüntülendi

Fırat'ın doğusundaki Tel-Abyad'a bağlı Bendirhan köyündeki PKK/YPG'nin mevzilerini drone ile görüntüledi. Görüntülerde ayrıca teröristlerin mevzilerini genişletmek için çalıştığı görülüyor. Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları belirtildi.

TERÖRİST MEVZİLERİNDE TÜNEL GİRİŞLERİ GÖRÜNÜYOR

TRT Haber'de yer alan görüntülerde; Köyün çevresindeki hakim tepelerinde yer alan terörist mevzilerinde tünel girişleri de açıkça gözüküyor.

TERÖRİSTLER DRONE'A ATEŞ AÇTI

Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları belirtildi.

TSK, ÖBÜS ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERİYOR

Görüntülenen terörist mevzilerinden Türkiye tarafına açılan taciz ateşlerine Türk Silahlı Kuvvvetleri obüs atışları yaparak misliyle karşılık veriyor.

BEDİRHAN KÖYÜ, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BULUNUYOR

Suriye sınırında bulunan Bendirhan Köyü Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklikta ve sınırın sıfır noktasinda bulunuyor. Karşi tarafinda Akcakale'ye bagli Güvençli Köyü bulunuyor.