Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

25.10.2019 17:16

Türk Kızılay Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde sivillere insani yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Kocaeli Şubesinin başlattığı yardım kampanyası kapsamında 450 bin çift ayakkabı bağışlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Kocaeli Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, bağışlanan ayakkabıların tasnif edilmesi, poşetlenmesi ve tırlara yüklenmesi, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü altında bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştirildi.

Kızılay'a bağışlanan ayakkabıların Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yüklendiği ilk tır için uğurlama töreni yapıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Alanı'ndaki törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, hayırlı bir hizmet yürüttüklerini söyledi.

Korkmaz, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılay Kocaeli Şubesinin, ortak protokol çerçevesinde Türk Kızılay'a bağışlanan 450 çift ayakkabının tasnif edilmesi, ambalajlanması ve tırlara yüklenmesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayakkabıların bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini aktaran Korkmaz, "Bugün ilk tırımızı uğurlayacağız. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan biri de bu. Gurur duyuyoruz." dedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da böylesine güzel hizmetlerde bulunan denetimli serbestlik yükümlülerine teşekkür etti.

Törende, dua edilmesinin ardından yardım tırı Suriye'nin Tel Abyad ilçesine doğru yola çıktı.

Denetimli serbestlik yükümlüleri tırın önünde asker selamı verdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, İzmit Şube Başkanı Halil Kesikbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA