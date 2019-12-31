Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu
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Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

31.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:28
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

'nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli bir asker, 29 Aralık'ta Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralandı.

Bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından Erzurum'a gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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