Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destek
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu'na destek verdi. Suriye Milli Ordusu bayrağını açan çocuklar, tekbir getirerek "SMO birlikleri yaşasın" şeklinde slogan attı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO birlikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında 6 gün önce Tel Abyad'ı kontrol altına almıştı. - TEL ABYAD