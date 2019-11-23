23.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:03

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 kişi Akçakale'de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç inflak etti. Düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, sınırın Türkiye tarafından 30'u aşkın ambulans bölgeye gönderildi.

Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye'deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa'daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA