Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.

13.10.2019 16:10
Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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