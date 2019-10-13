Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.
13.10.2019 16:10
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.
(İHA)
Kaynak: İHA