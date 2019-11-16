16.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:46

Tel Abyad'da yol yapım çalışmaları

Suriye, (DHA)-Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yol problemine çözüm gedirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; 'Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı' diye teşekkür etti ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA