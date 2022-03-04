Tel Abyad'da uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalandı - Haberler

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Tel Abyad'da uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalandı

AA, Eşref Musa - Güncel
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Tel Abyad'da uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalandı

TEL Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'da temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı Askeri Polis Teşkilatının düzenlediği operasyonda 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEL Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'da temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı Askeri Polis Teşkilatının düzenlediği operasyonda 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

SMO'ya bağlı Askeri Polis Teşkilatının terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde uyuşturucu ağlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Askeri Polis Teşkilatı Başkanı Ahmet el Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tahkikat sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliği tespit edilerek uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandığını söyledi.

Halaf, zanlıların bulunduğu adreslerde yaklaşık 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 7 kişinin ifadeleri alındıktan sonra Tel Abyad mahkemesine sevk edildiğini söyledi.

AA / Eşref Musa - Güncel

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