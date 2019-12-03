Tel Abyad'da teröristler tarafından zarar gören ilkokul onarılarak eğitim-öğretim açıldı

03.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:57

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan ve terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da örgüt mensupları tarafından zarar gören bir ilkokul onarılarak, Barış Pınarı Müşrifet El Havi adıyla eğitim-öğretime başladı.



Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da hayatı normale döndürme çalışmaları sürdürülüyor. Huzur ve güvenliği sağlanan bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için onarım ve yenileme çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda, yoğun şekilde alt yapı çalışmaları yapılırken pek çok okul ve hastane yenileniyor.



Teröristlerin büyük zarara uğrattığı ve kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad'daki ilkokulun da bakım ve onarımı yapıldı. Eksiklikleri tamamlanan okul eğitim-öğretime hazır hale getirildi. Yenilenen okula Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlköğretim okulu ismi verildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'nin iş birliğinde yenilenen 6 derslikli okul, 115 öğrencinin eğitim göreceği şekilde hazırlandı. Bugün itibariyle ilk ders zili çalan okulda eğitime başlandı. Okulda eğitim-öğretimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin katıldı.



Açılış töreni düzenlenen okulda toplam 6 sınıf öğretmeni görev yapacak. Okulda 44'ü kız ve 43'ü erkek olmak üzere toplam 87 öğrenci eğitim görecek. Okulun açılmasıyla her sınıf seviyesine uygun olarak farklı derslerde kullanılmak üzere toplam 200 adet kitapta öğrencilerin kullanabilmesi için kütüphaneye konuldu.



Öğrencilerden Türkiye'ye teşekkür



Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda 5'inci sınıf öğrencisi olan Reyhan el Havi, okulun onarımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. 5'inci sınıf öğrencisi Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu eskisi gibi okula giderek derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye'ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Öğrenci velisi Şeale el Hamid ise çocuklarının yeniden eğitime başlamasından duyduğu mutluluğu aktararak, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Geldiler okulumuzu yaptılar, Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" aktarımında bulundu.



Açılışın ardından 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra onlara oyuncak vererek, bisküvi ikram etti. - ANKARA

Kaynak: İHA