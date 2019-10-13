Tel Abyad'da son durum
- Tel Abyad'da son durumTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında batısı ve doğusu terörden arındırılan Tel Abyad'ın sokakları görüntülendi.
13.10.2019 16:24
- Tel Abyad'da son durum
TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında batısı ve doğusu terörden arındırılan Tel Abyad'ın sokakları görüntülendi.
Kaynak: İHA