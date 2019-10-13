Tel Abyad'da son durum

Tel Abyad'da son durum

- Tel Abyad'da son durumTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında batısı ve doğusu terörden arındırılan Tel Abyad'ın sokakları görüntülendi.

13.10.2019 16:24
Tel Abyad'da son durum

- Tel Abyad'da son durum

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında batısı ve doğusu terörden arındırılan Tel Abyad'ın sokakları görüntülendi.

Kaynak: İHA
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