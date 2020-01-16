Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Haberler

Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü

Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından SMO'nun kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

16.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:09
Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü

'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından SMO'nun kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.


Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler