Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi
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Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini ve Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki bin 373 tünelin kullanılamaz hale...

25.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:56
Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini ve Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki bin 373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi" denildi.


Paylaşımda, arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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