Tel Abyad'da pazar yerinde bombalı araç saldırısı: 10 ölü, 23 yaralı

Tel Abyad'da pazar yerinde bombalı araç saldırısı: 10 ölü, 23 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD/YPG, pazar yerinde araca bombalı aracı patlattı.

02.11.2019 16:45
Tel Abyad'da pazar yerinde bombalı araç saldırısı: 10 ölü, 23 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD/YPG, pazar yerinde araca bombalı aracı patlattı. Patlamada 10 sivil hayatını kaybederken 23 de kişi yaralandı.


Terör örgüttü PYD/YPG Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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