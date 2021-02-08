Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi

08.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:43
Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 araç ele geçirildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 araç ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu.

Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tel Abyad'da patlayıcı yüklü 2 araç ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:43:44. #1.15#
title