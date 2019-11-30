Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı
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Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı

Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.

30.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:43
Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı

Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA
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