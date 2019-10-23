Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

23.10.2019 15:25
Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA
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