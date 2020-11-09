Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi
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Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi

09.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:56
Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından komandolarımız ve halkın katılımı ile Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, fidan dikimine ilişkin çeşitli görsellere de yer verildi.

Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi
Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi
Tel Abyad'daki 29 Ekim Mehmetçik Parkı'na 9 bin 700 fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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