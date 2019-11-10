Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

10.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:17

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sharakrak köyündeki arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi. Tesisin silahlar ve mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklama, şöyle:

Kaynak: DHA

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımızın Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi."