Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

20.10.2019 13:29

Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteğinin sağlandığı bildirildi.

Paylaşımda, Türk sağlık ekipleri ile Türk askerlerinin yardımıyla yapılan tedavi desteğine ilişkin görüntü de yer aldı.

Kaynak: AA