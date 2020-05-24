Tel Abyad'da güvenlik güçleri bayramlaştı
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Tel Abyad'da güvenlik güçleri bayramlaştı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde görevli güvenlik güçleri bayramlaştı.

Tel Abyad'da güvenlik güçleri bayramlaştı
24.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:16

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde görevli güvenlik güçleri bayramlaştı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla terörden arındırılan Tel Abyad'da görevli Türk ve Suriyeli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Bayramı bölgedeki güvenlik güçleriyle karşılayan Doğuş, Polis Özel Harekat ekipleri ve yerel polis unsurlarının bayramını kutladı.

Bölgedeki kontrol noktalarını tek tek ziyaret eden Doğuş, polislerle sohbet etti.

Doğuş, bayramı evlerinden uzakta geçiren güvenlik güçleriyle karşıladıklarını söyledi.

Bölgede görevli güvenlik güçleri ve Suriye halkının her zaman yanlarında olduklarını belirten Doğuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramı buruk yaşadıklarını belirtti.

Özellikle Barış Pınarı Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerini bayramın ilk günü ziyaret ederek bayram sevinçlerini paylaşmak istediklerini vurgulayan Doğuş, "Buradaki güvenlik güçlerimiz ailelerinden çok uzakta vatanımızı korumak için görevlerinin başındalar. Biz onları ziyaret ederek hem moral vermek hem de ailelerinden uzakta geçirecekleri bayramın sevincini, mutluluğunu paylaşmak istedik. Tüm güvenlik güçlerimize hayırlı görevler diliyorum, bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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