Tel Abyad'da göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tel Abyad'da göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı

24.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:02
Tel Abyad'da göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bulunan iki gölete 520 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bulunan iki gölete 520 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ilçesinde Türkiye'nin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine olan desteği sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğünce Türkiye'den getirilen 520 bin yavru sazan balığı, Tel Abyad ilçesindeki iki gölete salındı.

Sazan balıklarının göletlere bırakılması ile bölgede balıkçılığın gelişmesi ve vatandaşlara ekonomik katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Özlem Yıldız
Spor Falcao Tisserand Okan Buruk Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tel Abyad'da göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 18:03:28. #1.14#
title