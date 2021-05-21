Tel Abyad'da 'elektrik kesintisi' protestosu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşayanlar, rejim ve terör örgütü PKK/YPG tarafından bölgeye elektrik kesintisi uygulanmasını protesto etti.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşayanlar, rejim ve terör örgütü PKK/YPG tarafından bölgeye elektrik kesintisi uygulanmasını protesto etti. Tel Abyad Hastanesi'nde de doktorlar sık sık yaşanan kesinti nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmasından şikayet etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşayanlar, ilçede son 2 aydır yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle eylem düzenledi. Cuma namazının ardından ilçe merkezinde toplanan çok sayıda kişi ellerinde Arapça yazılı dövizler taşıyıp, rejim ve terör örgütü PKK/YPG aleyhine slogan attı. Rejim ve terör örgütünün işbirliği içerisinde Barış Pınarı Harekatı bölgesine elektrik vermediğini ve uygulanan kesinti nedeniyle su tesislerinin pompalama yapamadığı için hem elektriksiz hem susuz kaldıklarını söyledi.

Tel Abyad ilçe merkezinde toplanan kalabalık adına konuşan Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Hacı Salih Al Abdullah, bölgede iki aydır elektrik kesintisinin hayatı zorlaştırdığını söyledi. Elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye yeterli su verilemediğini de anlatan Abdullah, "Barış Pınarı Harekatı bölgesine rejim ve terör örgütü PKK/YPG tarafından yeterli elektrik gönderilmiyor. Buna çeşitli bahaneler üretiyorlar. Bölgede gerekli onarımlar yapılmadığı için aksamalar oluyor ve elektrik kesintisi nedeniyle su akışında da sorun yaşanıyor. Bu durumun sona ermesini istiyoruz. Biran önce tüm uluslararası kamuoyunu bölgede yaşanan elektrik ve su sorununun çözümü için duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.ELEKTRİK KESİNTİSİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ DE AKSATIYORBölgede yaşanan elektrik kesintisi yerel halkın yaşamını güçleştirmesinin yanında kamu ve sağlık hizmetlerinin de aksamasına neden oluyor. Tel Abyad Hastanesi Başhekimi Muhammed Abdullah, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'nin bölgeye gelen elektriği çeşitli bahaneler ile kestiğini ifade ederek, "Bu elektrik kesintisi sivil vatandaşların yanında hastaneleri de çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. En büyük sorunlardan birisi de hastanemize kritik durumda gelen hastaya müdahale ederken elektrik kesintisi oluşuyor. İşte bu noktada jeneratör devreye girene kadar hastayı kaybedebiliyoruz. Elektrik kesintisi durumunda hastalar mağdur olurken, buradaki tıbbi cihazlarımızda zarar görüyor" diye konuştu.

Öte yandan başhekim Abdullah'ın gazetecilere açıklama yaptığı sırada da elektrik kesintisi yaşanan hastanede jeneratör ile hizmete devam edildiği gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş