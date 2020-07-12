Tel Abyad'da dükkan önüne tuzaklanan EYP imha edildi Tel Abyad'da dükkan önüne tuzaklanan EYP imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), boş bir arazide METİ Timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Tel Abyad'da dükkan önüne tuzaklanan EYP imha edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), boş bir arazide METİ Timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ettiğini ve Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı bir EYP'nin, boş bir arazide METİ Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA