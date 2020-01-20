Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı
Haberler » Güncel » Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı - Haber

Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

20.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:30
Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler