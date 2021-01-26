Tel Abyad'da canlı bomba saldırısı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

VALİ ERİN YARALIYI ZİYARET ETTİŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terör örgütü PKK/PYD'li terörist tarafından düzenlenen ve 3 sivilin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırıda yaralanan kişiyi, tedavi gördüğü Tel Abyad'daki hastanede ziyaret etti.

VALİ ERİN YARALIYI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terör örgütü PKK/PYD'li terörist tarafından düzenlenen ve 3 sivilin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırıda yaralanan kişiyi, tedavi gördüğü Tel Abyad'daki hastanede ziyaret etti. Vali Erin, hastanedeki ziyaretin ardından canlı bomba saldırısının yapıldığı ilçe merkezinde de incelemelerde bulundu. Bölgedeki çarşı esnafı ile görüşen Erin'e ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı