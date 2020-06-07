Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi
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Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yaralı yakalandığını bildirdi.

Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi
07.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:07

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yaralı yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist komandolarımızca yaralı olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan el yapımı patlayıcının (EYP), mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından imha edildiği belirtilen paylaşımda, söz konusu patlayıcının fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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