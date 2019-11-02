Tel Abyad'da bombalı araç saldırısında ölen sivil sayısı 13'e yükseldi

02.11.2019 17:39

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezindeki pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'ın merkezinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 13 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil yaralandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

MSB, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad merkezinde her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/YPG'li alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyad'lı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Patlama sonrası bölgeden görüntüler-Patlama sonucu araç parçalarının yanması

-İnsanların panikle kaçışması

Kaynak: DHA