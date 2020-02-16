Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2)

16.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:24

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA