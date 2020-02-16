Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2)
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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2)

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

16.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:12
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı (2)

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.


Kaynak: DHA
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