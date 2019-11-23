Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)
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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)

YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİSuriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

23.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:04
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)

YARALILAR VE 'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 11 yaralı buradaki ilk müdahalelerinin ardından 'daki hastanelere sevk edildi.

Ali LEYLAK- Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),


Kaynak: DHA
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