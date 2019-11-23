Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü, en az 20 yaralı (2)
YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİSuriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi.
23.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:04
YARALILAR AKÇAKALE VE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ
Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sanayi bölgesinde, saat 10.55'te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan 26 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 11 yaralı buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
Ali LEYLAK- Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),
Kaynak: DHA