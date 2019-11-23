Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü, 25 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişininse yaralandığı bildirildi.
23.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:22
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişininse yaralandığı bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cumartesi günü yaşanan patlamada ölenler arasında aynı aileden 4 sivilin olduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com