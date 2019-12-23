Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı

23.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:57

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.



Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 1'i kadın 6 sivil hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA