Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı
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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

23.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:57
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı

'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.


Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 1'i kadın 6 sivil hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA
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