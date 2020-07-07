- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü - Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad'ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.

Kaynak: İHA