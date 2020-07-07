- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü
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- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

07.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:24

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad'ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

Kaynak: İHA

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