Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

05.11.2019 13:34
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.


Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Sivillerin yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada maddi hasar da oluştu. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.


Yerel kaynaklar, 10 gün içeresinde aynı mahallede 3. kez patlama gerçekleştiğini ifade etti. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA
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