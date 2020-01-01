Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı

01.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:43

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu büyük maddi hasar meydana geldi.



Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada çevredeki tezgahların ve dükkanların zarar gördüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar ölen veya yaralanan olmadığını tespit ederken, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA