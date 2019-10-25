Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı

Tel Abyad'ın doğusunda bulunan Hamam Türkmen köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

25.10.2019 15:10
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı

Tel Abyad'ın doğusunda bulunan Hamam Türkmen köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tel Abyad'ın doğusunda bulunan Hamam Türkmen köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların da olduğu öğrenildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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