Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı
Tel Abyad'ın doğusunda bulunan Hamam Türkmen köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tel Abyad'ın doğusunda bulunan Hamam Türkmen köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tel Abyad'ın doğusunda bulunan Hamam Türkmen köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların da olduğu öğrenildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
(İHA)