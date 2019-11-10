- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandıTEL ABYAD - Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

10.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:24

- Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

TEL ABYAD - Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşlarındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG'nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi, "YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar" çağrısı yaptı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et