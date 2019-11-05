Tel Abyad'da 11 eski uçak mühimmatı imha edildi

Tel Abyad'da 11 eski uçak mühimmatı imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu.

05.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:44
Tel Abyad'da 11 eski uçak mühimmatı imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, Su Altı Savunma timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.


Kaynak: DHA
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