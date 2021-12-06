TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor - Haberler
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TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor

AA - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.

Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri, iki ilçede yaşayan halkın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve özellikle vakalarında artış görülen şark çıbanı hastalığı riskini azaltmak amacıyla yoğun çalışmalar başlattı.

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yayılan şark çıbanı, kontrol altına alınıyor

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