TEL ABYAD - Barış Pınar Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı
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TEL ABYAD - Barış Pınar Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı

19.01.2021 22:18 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:23

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı.

PTT şube açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Şanlıurfa PTT Başmüdürü Mustafa Kargın ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo katıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin (SUDKOM) koordinasyonunda yapılan açılışta konuşan Vali Erin, Barış Pınar Harekatı üzerinden geçen bir yıldan fazla sürenin ardından Tel Abayd ve Rasulayn ilçelerinde, Türkiye'nin desteğiyle hız kesmeden kamu kuruluş projeleri yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Vali Erin, "Tel Abyad ilçesi, Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlığıyla, Suriye Milli Ordusu'nun iş birliğiyle ve buraya hizmet getirmek için çaba sarf eden kamu kurum ve kuruluşları sayesinde Suriye'nin en emin, güvenilir ve huzurlu bölgelerinden bir tanesi halinde gelmiş oldu." dedi.

Vali Erin, Türkiye'nin, mazlum Suriye halkına muhafaza etmeye, korumaya ve terörle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Gülten de başta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olmak üzere, burada taş üstüne taş koyanlara emek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

PTT'nin, Suriye halkına hizmet veren onlarca Türk kuruluşun küçük bir parçası olduğunu dile getiren Gülten, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, devletimizin yıllardır sürdürdüğü 'dünyanın neresinde bir mazlum neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa yanlarında olma' kültürünü devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Türkiye hükümetinin iş birliği sayesinde Tel Abyad'da proje gerçekleştirilmeyen gün geçmediğini söyledi.

Hamdo, "Yeni açılan şubeyle, Tel Abyad kent merkezinde bir şube ile 2 bankamatik, Suluk beldesinde bir bankamatik olmak üzere 3 bankamatiğimiz oldu. Önümüzdeki süreçte kentin nüfus dairesinin yanında bir bankamatiğimiz daha olacak." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından kurdeleyi kesen Vali Erin ve beraberindeki heyet, Tel Abyad'da kurulacak yeni kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin temel atma törenine katıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

Tel Abyad'da 24 Aralık 2019, Rasulayn'da 3 Ocak 2020'de mobil PTT şubesi hizmet vermeye başlamıştı.

TEL ABYAD - Barış Pınar Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınar Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınar Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınar Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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