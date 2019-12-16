Tekvandoda yılın son organizasyonu Çin'de yapılacak
Tekvandoda Grand Slam Şampiyonlar Serisi Final Müsabakası, Çin'de gerçekleştirilecek.
16.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:56
Tekvandoda Grand Slam Şampiyonlar Serisi Final Müsabakası, Çin'de gerçekleştirilecek.
Wuxi kentinde 18-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek yılın son organizasyonunda 4 Türk sporcu tatamiye çıkacak.
Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, +67 kiloda ise Nafia Kuş, madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
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