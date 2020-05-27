Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları ertelendi Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyada görülen koronovirüs salgınından dolayı, federasyonumuzun 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve haziran ayı sonunda yapılması planlanan siyah kuşak dan ile terfi sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. Kaynak: AA