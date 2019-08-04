Tekvandoda Özbekistan ile ortak kamp

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, Özbekistan Milli Takımı ile İstanbul'da ortak hazırlık kampı gerçekleştirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Türkiye ve Özbekistan, kadınlar tekvandoda iş birliğine gitti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadınlarda tam takım katılma yolunda önemli bir avantaja sahip Türkiye, Özbekistan'dan gelen ortak kamp teklifini kabul etti.

Türk ve Özbek kadın tekvandocular, İstanbul'da düzenlenen ortak kampta çalışma imkanı buldu. Sporcular için faydalı geçen kampta iki ülke arasındaki dostluk bağları güçlendirilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Kadın milli takımımızın aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle birçok ülke bizimle ortak kamp yapmak için talepte bulunuyor. Biz de programlarımızın uygunluğuna göre bu talepleri değerlendirebiliyoruz. Özbek sporcular da 2020 yolunda iddialı ve yetenekli sporcular. Özbekistan ile çok faydalı bir kamp dönemi geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA