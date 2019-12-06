Tekvandoda olimpiyatlara 4 kota birden

06.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:29

Türk tekvandocular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 kota birden kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Grand Prix Final Müsabakası Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Müsabakaların ilk günü sonunda Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de 2020 Tokyo kotası almaya garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarında kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda 49, 57, 67 ve +67 kilolarda temsil edilecek.

Kadınlarda ve erkeklerde 4'er olimpik sıklette en iyi 16 sporcunun mücadele ettiği Grand Prix Final Müsabakasında Türkiye adına 6'sı kadın 1'i erkek olmak üzere 7 sporcu mücadele etti. İlk gün müsabakaları sonunda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün altın madalya, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ise bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Organizasyonda altın ve bronz madalya müsabakaları yarın yapılacak.Hatice Kübra İlgün, ilk turda Belçika'dan Raheleh Asamani'yi normal süresi 7-7 biten müsabakanın ardından eledi. Hatice Kübra İlgün, çeyrek finalde Alman sporcu Madeline Folgmann'ı 8-0'lık sonuçla mağlup eden bir diğer başarılı taekwondocumuz İrem Yaman ile karşı karşıya geldi. İrem Yaman'ı çekişmeli geçen bir müsabakanın ardından 13-10 mağlup eden Hatice Kübra İlgün, yarı finale yükselen taraf oldu. Yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri'nden Anastasija Zolotic'i 25-22 yenerek finale yükseldi. Hatice Kübra İlgün, finalde Çin'den Zongshi Luo ile altın madalya mücadelesi verecek.Rukiye Yıldırım ise ilk turda Hollanda'dan Dina Pouryounes Langeroudi'yi ikinci raund sonunda 24-0 sayı farkıyla, çeyrek finalde ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Kyriaki Kouttouki'yi 19-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Çin'den Jingyu Wu'ya yenilen Rukiye Yıldırım, bronz madalya için Güney Kore'den Jae Young Sim ile karşı karşıya gelecek.

İlk gün mücadele eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş çeyrek final, 49 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ilk turda organizasyona veda etti.

Kaynak: DHA