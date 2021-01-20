Tekvandoda Japonya ile anlamlı anlaşma
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Tekvandoda Japonya ile anlamlı anlaşma

20.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:30
Tekvandoda Japonya ile anlamlı anlaşma

Türkiye Tekvando Federasyonu, Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Japonya'nın Honjo Belediyesi ve Waseda Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Japonya'nın Honjo Belediyesi ve Waseda Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, Honjo Belediyesi ve Waseda Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, paralimpik oyunlar öncesinde belediye ve üniversitenin sağlayacağı imkanlar dahilinde Japonya'da hazırlık kampı düzenleyecek.

Paralimpik oyunlara Japonya'da hazırlanma imkanı bulacak milli takım, hazırlıklar dışında kalan zamanda Türk-Japon kültürünün geliştirilmesine yönelik etkinliklere katılacak.

- Şahin: "Türk-Japon ilişkilerine olumlu katkı yapacak"

Anlaşmanın mutabakat metni Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida ve Waseda Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Naoto Onzo'nun katılımlarıyla video konferans yoluyla imzalandı.

Anlaşmanın iki ülkenin ilişkilerine olumlu katkı yapacağını vurgulayan Şahin, "Öncelikle bu anlamlı anlaşmanın imzalanmasından dolayı çok mutluyuz. Para tekvandoda dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz ve Tokyo'ya tam kadro katılan tek ülkeyiz. Takımımıza kapılarınızı açmanız bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ülkelerimizin siyasal dostluğunun yanında bu anlaşmanın sportif dostluğa da katkı yapacağına inanıyorum. Takımımızın Japonya'da geçireceği sürede kültürel etkileşim adına önemli adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, iki ülkenin dostluğunun çok uzun yıllara dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ertuğrul Fırkateyni'nin Kuşimoto açıklarında 1890 yılında batışı ve 581 vatandaşımızın vefatı halen içimizde derin bir yaradır. Böylesine derin bir bağ ile bağlı olduğumuz Japonya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli de olsa bu sene olimpik ve paralimpik oyunların heyecanını yaşayacağız. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda sizlerle buluşmak için büyük bir heyecan duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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