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Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın dördüncü gününde millilerden 27 madalya

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın dördüncü gününde millilerden 27 madalya

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının dördüncü gününde milli tekvandocular, 27 madalya kazandı.

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının dördüncü gününde milli tekvandocular, 27 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonun dördüncü gününde genç kızlar kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, dördüncü günde 8 altın, 5 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalya elde etti.

Organizasyonun dördüncü gününde madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya: Fatmanur Öner (42 kilo), Şeyma Köseoğlu (46 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo), Hürü Gökçe Göğebakan (55 kilo), Özge Özbey (59 kilo), Işıl Zafer (63 kilo), Büşra Öztürk (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo).

Gümüş madalya: Nehir Geniş (42 kilo), Tuvanna Nazlı Kesgin (44 kilo), Aleyna Demir (46 kilo), Öykü Özbey (52 kilo), Esmanur Yılmaz (59 kilo).

Bronz madalya: Esmanur Aydın (42 kilo), Sıla Nur Uzunkaya (42 kilo), İrem Dinç (44 kilo), Zehra Gürbüz (44 kilo), Halime Neslihan Kılınç (49 kilo), Elif Sudem Dülger (52 kilo), Meryem Elif İyin (52 kilo), Şahsenem Bagator (55 kilo), Şefika Çakal (59 kilo), Buse Demiralp (59 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (63 kilo), Arzu Kavsara (68 kilo), Fatma Arslan (+68 kilo), Zehra Begüm Kavukcoğlu (+68 kilo).

Şampiyoda yarın yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak.?

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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