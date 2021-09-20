Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın altıncı gününde milliler 38 madalya aldı

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının altıncı gününde milli tekvandocular, 38 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde yıldız kızlar kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Altıncı gün müsabakalarında Türk sporcular 9 altın, 10 gümüş 19 bronz olmak üzere toplam 38 madalya elde etti.

Yıldızlar kategorilerinde iki gün süren müsabakalar sona ererken, ilk gün 8 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalya kazanan eden Türk tekvandocular toplamda 17 altın, 20 gümüş ve 38 bronz madalyanın sahibi oldu.

Altıncı gün müsabakalarında madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın Madalya: Yaren Acar (29 kilo), Ayşe Orhan (33 kilo), Nazlıcan Bayer (37 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (41 kilo), Sahra Nur Özdemir (44 kilo), Derya Demir (47 kilo), Beyzanur Pehlivan (51 kilo), Ezgi Naz Akyapın (55 kilo), Dilara Şirin (+59 kilo)

Gümüş Madalya: Elifsu Özpayı (29 kilo), Aleyna Nur Ilı (33 kilo), Aslı Cemre Ceylan (37 kilo), Zeynep Tekin (41 kilo), Rüveyda Nur Emin (44 kilo), Meryem Gitti (47 kilo), Feyza Yustömür (51 kilo), Mumune Nur Göz (55 kilo), Ceren Çetinel (59 kilo), Gül Efe (+59 kilo)

Bronz Madalya: Duru Sude Kurt (29 kilo), Bulem Nur Arslan (29 kilo), Beyzanur İnal (33 kilo), Saliha Yaman (33 kilo), Buse Nur Kazakoğlu (37 kilo), Zeynep Naz Gür (37 kilo), Aleyna Zulfi Durmuş (41 kilo), Emine Karacuka (41 kilo), Irmak Karaca (44 kilo), Melisa Eravcı (44 kilo), İremnur Gül Özgür (47 kilo), Merve Ünlü (47 kilo), Tuana Beşli (51 kilo), Fatma Belinay Türkkolu (51 kilo), Eylül Burçak Demir (55 kilo), Rümeysa Mercimek (55 kilo), Elif Şevval Yılmaz (59 kilo), Fahriye Asel Akova (+59 kilo), Fadime Yıldırım (+59 kilo).

Organizasyonun yedinci gününde poomsae kategorilerinde yarışmalar yapılacak.