Tekvandoculardan evde kal çağrısı
- Tekvandoculardan evde kal çağrısı Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
27.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:37
- Tekvandoculardan evde kal çağrısı
İSTANBUL - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdüren milli tekvandocular ve Federasyon Başkanı Metin Şahin, yayınladıkları video ile vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
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Kaynak: İHA