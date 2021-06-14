Tekvandocular Avrupa'dan 3 altın madalyayla döndüler
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Tekvandocular Avrupa'dan 3 altın madalyayla döndüler

Tekvandocular Avrupa'dan 3 altın madalyayla döndüler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk Telekom Spor Kulübü'nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan'da düzenlenen 3'üncü Multi European Games Turnuvası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Telekom Spor Kulübü'nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan'da düzenlenen 3'üncü Multi European Games Turnuvası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Telekom'un desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofia şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 3'üncü Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı.

TÜRK TELEKOM'A 3 FARKLI AVRUPA ŞAMPİYONU TEKVANDOCU

Sporculardan 37 kg Yıldız Kategorisinde Hayrunnisa Gürbüz, 49 kg Genç Kızlar Kategorisinde Aleyna Şenyurt ve 59 kg Genç Erkekler Kategorisinde Ömer Faruk Dayıoğlu tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve kendi kategorilerinde altın madalyayı almaya hak kazandılar. Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü'nün, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü olduğu belirtildi.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek verdiğini de kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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